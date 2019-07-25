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Comolli'den Monchi'ye sert tepki!

İbrahim Amadou transferi için el sıkışan Monchi’nin bir anda ağız değiştirmesi Comolli’yi küplere bindirdi.

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İyi bir ‘6’ numara arayışına çıkan ve Sevilla’da yapılan transferler sonrası ikinci plana itilen İbrahim Amadou ile Fenerbahçe yakından ilgilenmiş, Comolli Monchi ile bir dizi görüşme yapmıştı.
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Sevilla’nın son yaptığı Gudelj transferinden sonra Amadou’yu Fenerbahçe’ye göndermeye hazırlanan Endülüs temsilcisi ‘bize para lazım’ diyerek sarı lacivertli kulüpten kiralama ücreti istedi. Daha önce bedelsiz satın alma opsiyonu üzerinden yapılan görüşmeler sonucu el sıkışılırken, Monchi’nin bir anda ağız değiştirmesi Comolli’nin tepkisini çekti.
 
Şu ana kadar transfere yaklaşık 125 milyon Euro harcayan Sevilla’nın İbrahim Amadou için talep ettiği ücret Fenerbahçe tarafından geri çevrilirken, Monchi’nin tecrübeli futbolcuyu İtalya’ya göndereceği bildirildi.
 
 

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