Comolli'nin çok çalışması Ali Koç'u etkiliyor

Cocu'nun gönderilmesinin ardından kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de oklar sportif direktör Comolli'ye çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı değerlendirmelerde Comolli’nin hatalı olduğu konuları tespit etmişti. Bunların başında ise Samandıra’nın idaresi geliyordu. Fransız futbol adamının artık ülkeye, lige ve takıma alışıp buradaki işleyişi öğrenip, adapte olduğunu düşünen Başkan Koç, baskılara direniyor.

Yönetim içinden de birçok kişinin Comolli’nin gönderilmesi gerektiğini ifade etmesine rağmen Koç, bu öneriye karşı çıkıyor. Comolli’ye inanan ve sahip çıkan Koç’un bu sancılı dönemin atlatılması sonrası Comolli’nin kafasındaki yapıyı ve takımı ortaya çıkaracağını düşünüyor.

Çok çalışıyor

Eleştiriler çok fazla olsa da Comolli’nin kulüp içindeki yoğun mesaisinden bahsediliyor. A takımın dışında altyapı, sağlık heyeti gibi derin ve detaylı konularla alakalı da zaman harcayan direktörün bu çalışmaları kötü sonuçlara rağmen Başkan Koç’u etkiliyor. Comolli’nin günün büyük bölümünü kulüpte geçirdiği ifade ediliyor.

(Skorer)