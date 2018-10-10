Comolli'nin Fenerbahçe'ye getiremediği Jonathan Bamba, lige 7 gol 1 asistle başladı
Damien Comolli’nin sezon başında alamadığı Jonathan Bamba, Fransa Ligi’nde 9 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı.
Damien Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmesinin ardından transfer etmek için büyük çaba harcadığı uzun süre medyanın da gündemini meşgul eden Jonathan Bamba, Saint Etienne'den Fenerbahçe yerine Lille'ye transfer olunca, Sarı-Lacivertliler de Andre Ayew'i kiralamıştı. İşte o Jonathan Bamba şimdi Fransa Ligi'nin altını üstüne getiriyor.
BEDELSİZ GİTTİ
Lille'e bedelsiz transfer olan Bamba, 9 maçta 7 gol ve 1 asistle ligin en değerli oyuncularından birisi oldu.
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