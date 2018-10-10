Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Comolli'nin Fenerbahçe'ye getiremediği Jonathan Bamba, lige 7 gol 1 asistle başladı

Damien Comolli’nin sezon başında alamadığı Jonathan Bamba, Fransa Ligi’nde 9 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Damien Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmesinin ardından transfer etmek için büyük çaba harcadığı uzun süre medyanın da gündemini meşgul eden Jonathan Bamba, Saint Etienne'den Fenerbahçe yerine Lille'ye transfer olunca, Sarı-Lacivertliler de Andre Ayew'i kiralamıştı. İşte o Jonathan Bamba şimdi Fransa Ligi'nin altını üstüne getiriyor.

BEDELSİZ GİTTİ

Lille'e bedelsiz transfer olan Bamba, 9 maçta 7 gol ve 1 asistle ligin en değerli oyuncularından birisi oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA