Comolli'nin koltuğu sallanıyor
SPORTİF Direktör Comolli’ye karşı yönetimde muhalif sesler yükselmeye başladı.
- StarSpor
Cocu’nun gönderilmesinden sonra Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe Yönetimi’nde özellikle Semih Özsoy ve Metin Şen’in başarısız sonuçlarda Fransız spor adamının etkisinin fazla olduğu yönünde görüş bildirdiği ve görevine son verilmesinin istendiği öğrenildi. Başarısızlık önümüzdeki maçlarda da devam ederse Comolli’nin işine son verilmesi bekleniyor.
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