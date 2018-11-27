Comolli'nin koltuğu sallanıyor

Cocu’nun gönderilmesinden sonra Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe Yönetimi’nde özellikle Semih Özsoy ve Metin Şen’in başarısız sonuçlarda Fransız spor adamının etkisinin fazla olduğu yönünde görüş bildirdiği ve görevine son verilmesinin istendiği öğrenildi. Başarısızlık önümüzdeki maçlarda da devam ederse Comolli’nin işine son verilmesi bekleniyor.