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Comolli’ye tırpan!

Fransız spor direktörü transferde artık sadece rapor hazırlayacak. Koç ve yönetim son sözü söyleyecek.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’YE bu sezon hüsran yaşatan Sportif Direktör Damien Comolli, transferde gelecek sezon eskisi kadar etkili olamayacak. Başkan Ali Koç ve yönetimin bu sezon transferde atılan yanlış adımların ardından Fransız direktörün yetkilerinde kısıtlamaya gitme kararı aldığı öğrenildi. Bu karar Comolli’ye de bildirildi. Buna göre Damien Comolli, transfer edilmesini düşündüğü oyuncu ile ilgili geniş bir rapor hazırlayacak. Koç ve Yönetim bu raporu inceleyecek. Gerekli görülürse, Transfer Komitesi de bu futbolcuyu izleyecek. Transfer edilip edilmeme konusundaki son kararı bu inceleme sonrası da Koç ve Yönetim Kurulu verecek.

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