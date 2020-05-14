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Spor

CONMEBOL'dan koronavirüs tedbirleri

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana turnuvalarında oynanacak karşılaşmalarda futbolcuların forma değiştirmesi, flama verilmesi, tükürmesi ve topu öpmesi yasakladı.

IHA14 Mayıs 2020 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 12:16
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CONMEBOL, Libertadores ve Sudamericana turnuvalarında alınacak koronavirüs tedbirlerini, resmi internet sitesinden açıkladı. 

Turnuva öncesinde futbolcu ve hakemlerin koronavirüs testine gireceği, testlere girmeyi reddedenlerin organizasyonlarda yer alamayacağı ifade edildi. 

Karşılaşma öncesinde futbolcu ve hakemlere ateş ölçümü yapılacağı, müsabakalar oynanırken tükürmenin, topu öpmenin yasaklandığı ve maç sonrasında da forma değişiminin olmayacağı açıklandı.

Maç öncesinde takım kaptanlarının flama değişimi de yasaklanırken, su şişelerinin kişiye özel olacağı ifade edildi. Basın toplantılarında da maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

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