Conte'ye ayda 1 milyon Euro

3 Kasım 2021 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:12

İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham, alınan kötü sonuçların ardından sezon başında göreve getirdiği Nuno Espirito Santo'nun görevine önceki gün son vermişti. Takımın başına gelecek isim de hemen belli oldu. Tottenham, 2016-2018 yılları arasında Chelsea'de görev yapan ve ilk sezonunda Premier Ligi kazanan Antonio Conte ile anlaştı. Son olarak geçen sezon görev yaptığı İnter'de İtalya Ligi Serie A'yı kazanan Conte'ye geniş yetkiler verilecek.

HEDEF YENİ OYUNCULAR

52 yaşındaki teknik adamın, 1.5 yıllık süreçte aylık 1 milyon Euro (Yaklaşık 11 milyon TL) kazanacağı ortaya çıktı. Bir an önce takımı ayağa kaldırmayı hedefleyen Conte'ye verilecek transfer bütçesi de belli oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre İtalyan çalıştırıcıya yeni oyuncular alabilmesi için 160 milyon Euro (Yaklaşık 1.7 milyar TL) verilecek.