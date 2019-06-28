Copa America'da Brezilya penaltılarla yarı finale yükseldi
Copa America'da ilk yarı finalist Paraguay'ı penaltılarda 4-3 yenen Brezilya oldu.
Copa America çeyrek final ilk maçında Brezilya ile Paraguay karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı turnuvanın ev sahibi olan sambacılar, penaltılar sonucunda rakibini 4-3 yenerek yarı finale yükseldi.
Mücadelenin 58. dakikasında Fabian Balbuena kırmızı kart görerek Paraguay'ı 10 kişi bıraktı.
(TRT Spor)
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