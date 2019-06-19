Copa America'da Brezilya, Venezuela'yı geçemedi
Copa America A Grubu'nda oynanan maçta Brezilya, Venezuela ile karşılaştı.
Copa America'da heyecan sürüyor. A Grubu maçında turnuvanın ev sahibi Brezilya, Venezuela ile 0-0 berabere kaldı.
Sambacıların karşılaşmada attığı iki gol de VAR incelemesi sonrası iptal edilince mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
İlk maçında Bolivya'yı yenen Brezilya, bu beraberlikle puanını 4'e yükselterek grupta zirvede yer aldı. Turnuvada ikinci beraberliğini alan Venezuela ise 2 puanla 3. sırada kaldı.
TRT Spor
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