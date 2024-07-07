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Spor

Copa America'da yarı final eşleşmeleri belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da çeyrek final aşaması bu gece yarısı oynanan müsabakalarla tamamladı. Yarı finalde mücadele edecek takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

IHA7 Temmuz 2024 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Copa America'da yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu organizasyonda çeyrek final müsabakaları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kolombiya, Panamayı 5-0'lık skorla mağlup ederek, Arjantin ve Kanada'nın ardından yarı final biletini alan 3. takım oldu. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ise seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada Uruguay'a 4-2'lik skorla mağlup oldu ve Copa America'ya çeyrek finalde veda etti. Kadrosunda birçok yıldız futbolcuyu barındıran Brezilya'yı kupa dışında bırakan Uruguay ise yarı finalde Kolombiya'nın rakibi oldu.

En golcü Lautaro Martinez, asist lideri James Rodriguez

Copa America 2024'de yarı final aşamasına geçilirken, geride kalan 4 maçta gol krallığı yarışında attığı 4 golle zirvede Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez bulunuyor. Martinez'i attığı 3 golle Venezuela'nın 34 yaşındaki tecrübeli santrforu Salomon Rondon takip ediyor. Organizasyonun attığı 5 gol pasıyla en çok asist yapan oyuncusu konumunda Kolombiya'dan James Rodriguez yer alıyor. Oynadığı 4 maçın 3'ünde maçın oyuncusu olmayı başaran 32 yaşındaki futbolcuyu, attığı 2 gol pasıyla takım arkadaşı Jhon Cordoba takip ediyor.

Organizasyonda yarı final eşleşmeleri ve maçların tarihleri TSİ şu şekilde:

10 Temmuz Çarşamba

03.00 Arjantin - Kanada

11 Temmuz Perşembe

03.00 Uruguay - Kolombiya

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