Copa Libertadores'te şampiyon Flamengo!

Copa Libertadores finalinde Palmeiras ile Flamengo karşı karşıya geldi. Flamengo, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanmayı bildi.

Karşılaşmada Flamengo'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Danilo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Flamengo, Copa Libertadores'te şampiyonluğunu ilan etti.

Kupayı kazanan Flamengo'da teknik direktör Filipe Luis, kariyerindeki başarılar ile dikkat çekiyor. Teknik direktörlük kariyerine geçen yıl Flamengo U17 ile adım atan Luis, Copa Libertadores ile birlikte 4. kupasını kazandı.

Filipe Luis'in kupaları

-Copa Libertadores

-Brezilya Kupası

-Brezilya Süper Kupası

-Campeao Carioca