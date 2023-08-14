Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-0 kazanarak üç puanı elde eden taraf oldu.

Maçın 31. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol faul gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 45+4'te sahneye çıkan Joao Novais, Alanya ekibini öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarıda her iki takım da gol için bastırırken RAMS Başakşehir'den Figuereido ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+6'da sahneye çıkan Carlos Eduardo'nun golüyle maçın skoru 2-0 olarak tescil oldu.

Bu sonuçla Alanyaspor sezona üç puanla başlarken Başakşehir ise puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası önünde topla buluşan Richard Coelho'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Novais'in ceza sahasına ortasında Eduardo'nun göğsüyle indirip şuta hazırlandığı sırada Şener Özbayraklı kayarak topu kornere attı.

31. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine ortasında Anderson, topu Efecan Karaca ile buluşturdu. Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR incelemesinde pozisyonda faul olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

45+2. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın pasında araya girip topu kapan Pelkas, ceza alanından şutunu çekti. Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

45+ 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Augusto'nun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Novais, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI BİRAZDAN

