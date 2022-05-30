İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3871
  • EURO
    17,6919
  • ALTIN
    978.461
  • BIST100
    2527.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Corentin Tolisso, Bayern Münih'ten ayrıldı
Spor

Corentin Tolisso, Bayern Münih'ten ayrıldı

Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, 5 yıldır formasını giydiği Bayern Münih ile yollarını ayırdı.

Star Gazetesi30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Corentin Tolisso, Bayern Münih'ten resmen ayrıldı. Alman kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FC Bayern'de beş başarılı yıldan sonra, Corentin Tolisso Alman şampiyonundan ayrılıyor. Her şey için teşekkürler Coco!" ifadeleri kullanıldı.

Tolisso, Bayern Münih'te geçirdiği 5 sezonda 5 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 1 Şampiyonlar Lig şampiyonluğu kazandı.

2017 yılında Fransa'nın Lyon takımından 41.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, "serbest oyuncu" statüsünü kazandı.

Corentin Tolisso ile bazı İtalyan kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.