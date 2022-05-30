Corentin Tolisso, Bayern Münih'ten ayrıldı

Corentin Tolisso, Bayern Münih'ten resmen ayrıldı. Alman kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FC Bayern'de beş başarılı yıldan sonra, Corentin Tolisso Alman şampiyonundan ayrılıyor. Her şey için teşekkürler Coco!" ifadeleri kullanıldı.

Tolisso, Bayern Münih'te geçirdiği 5 sezonda 5 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 1 Şampiyonlar Lig şampiyonluğu kazandı.

2017 yılında Fransa'nın Lyon takımından 41.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, "serbest oyuncu" statüsünü kazandı.

Corentin Tolisso ile bazı İtalyan kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.