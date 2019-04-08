Corinthians forması giyen kaleci Cassio'dan Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıllarda ilgilendiği kalecilerden biri olan hatta imza aşamasına getirdiği Brezilyalı eldiven Cassio, siyah beyazlı takımdan teklif aldığını ve o süreçte yaşananları anlattı. Tecrübeli kaleci, Beşiktaş'a transer olmayı çok istediğini ancak kulübünün izin vermemesi sonucu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Fox Sports'a röportaj veren Cassio, 2016 yılında Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü belirterek, "2016'da Beşiktaş'a gitmek üzereydim. Açıkçası ben de bu hayali gerçekleştirmek istedim ama olmadı. Son anda kulübüm beni bırakmak istemedi. Ardından ben de buradan gitmek istemedim" dedi.

Beşiktaş o dönem Cassio'yu transfer etmek için uzun süre uğraşmış ancak Brezilyalı kalecinin transferinden olumsuz sonuç alınınca Denys Boyko transfer edilmişti.

(Futbol Arena)