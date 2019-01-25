Corinthians Vagner Love’ın yolunu gözlüyor
Brezilya ekibi Corinthians, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Vagner Love’ın serbest kalmasını bekliyor.
- Güneş
Siyah-Beyazlı kulüple sözleşme feshi üzerine görüşen Brezilyalı golcüyü beklediklerini dile getiren Corinthians Futbol Direktörü Duilio Alves, “Vagner Love'ın transferi sadece bize bağlı değil. Corinthians olarak onu istiyoruz ama şu anda beklemedeyiz. Love'ın Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Son durumda bir değişiklik olmadı” dedi.
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