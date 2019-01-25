Corinthians Vagner Love’ın yolunu gözlüyor

Siyah-Beyazlı kulüple sözleşme feshi üzerine görüşen Brezilyalı golcüyü beklediklerini dile getiren Corinthians Futbol Direktörü Duilio Alves, “Vagner Love'ın transferi sadece bize bağlı değil. Corinthians olarak onu istiyoruz ama şu anda beklemedeyiz. Love'ın Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Son durumda bir değişiklik olmadı” dedi.