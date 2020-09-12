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Spor

Corinthians'ta Tiago Nunes kovuldu!

Brezilya takımı Corinthians'ta, Palmeiras'a 2-0 kaybedilen maçın ardından fatura Teknik Direktör Tiago Nunes'e kesildi!

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 12:56 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:56
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Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Corinthians, teknik direktör Tiago Nunes ile yollarını ayırdı.

Corinthians Kulübü, ligde Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Nunes'in görevine son verildiğini duyurdu.

Fluminense ile yarın oynanacak maçta 20 yaş altı ekibinin teknik direktörü Dyego Coelho'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Bu yılın başında Corinthians'ta göreve getirilen Nunes, takımıyla çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

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