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Spor

Corinthians'ta Vitor Pereira depremi! Yeni sözleşmeyi kabul etmedi

Geçtiğimiz sezon başı Fenerbahçe'de ikinci dönemine başlayan Vitor Pererira ile devre arasından önce yollar ayrılmıştı. Bu süreçten sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşan Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın, Corinthians yönetiminin sözleşme yenileme ısrarına rağmen yeni sözleşmeyi kabul etmediği iddia edildi.

IHA14 Kasım 2022 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Corinthians'ta Vitor Pereira depremi! Yeni sözleşmeyi kabul etmedi
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Corinthians Başkanı Duilio, Teknik Direktör Vitor Pereira ile yeni sezonda çalışmayacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta da tutunamadı. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, Pereira'nın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı. Duilio, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Pereira ve teknik ekibi artık burada görev yapmayacak. Sözleşme süresi sona erdi ve kontratını yenilenmeyeceğiz" dedi.

Vitor Pereira, Corinthians ile bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirdi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de ikinci kez göreve getirilen Vitor Pereira, devre arasına girilmeden görevinden ayrılmıştı.

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