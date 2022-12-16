Corinthians'tan misilleme gibi hamle! Jorge Jesus...

Brezilya'da iki dev kulübü karşı karşıya getiren Vitor Pereira hamlesinin yankıları sürüyor.

Vitor Pereira, Avrupa'da görev yapmak istediğini kulübe bildirip Corinthians ile yollarını ayırmıştı. Ancak Portekizli teknik adam daha sonra Flamengo'ya imza attı ve bu hamle büyük tartışma yarattı.

Fanatik gazetesinin Brezilya basınına dayandırdığı habere göre, Vitor Pereira'nın bu kararına sert çıkan Corinthians yönetimi, Jorge Jesus hamlesiyle karşılık vermek istiyor.

İddiaya göre Corinthians, Pereira'nın intikamını almak için Jorge Jesus'u gözüne kestirdi. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro, Flamengo ile tarihi başarılar kazanan Jorge Jesus'u takıma getirmek için tüm şartları zorlayacak.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Jorge Jesus daha önce verdiği bir demeçte Brezilya'da Flamengo ve milli takım hariç başka bir takımda görev yapmayacağını ifade etmişti. Öte yandan Jesus'un adı Tite'nin ayrılığı sonrası Brezilya Milli Takımı ile de anılıyor.

Neler yaşandı?

Vitor Pereira, bu sezonun bitişinin ardından Brezilya'nın Corinthians takımıyla da yolları ayırdı. Takımının yeni sözleşme teklif etmesine karşın, 54 yaşındaki teknik adam kavınvalidesinin ciddi hastalığını ve ailevi sebepleri öne sürerek teklifi kabul etmedi.

Corinthias'tan ayrılan Pereira'nın ailesiyle Portekiz'e dönmesi beklenirken, ezeli rakip Flamengo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Corinthians yönetimi ve taraftarları, Portekizli çalıştırıcının kendilerine ihanet ettiğini düşünürken, kulüp başkanı Duilio Monteiro, Pereira'yı sert sözleşle eleştirdi.

"Hangi eğitimi aldı, hangi karaktere sahip bilmiyorum. Vitor bize yalan söyledi, kandırıldım"

"Taraftarların hayal kırıklıkları için çok üzgünüm. Kalması için her şeyi yaptık. Ona mevcut sözleşmesinden daha iyi bir sözleşme teklif ettik. İstediği transferleri de yaptık"

"Bu kişisel bir mesele değil. Taraftarlar onu çok sevdi. Kalması için her şeyi yaptık. Biz dürüst ve şeffaf davrandık. Her şeyi teklif, ancak o yalan söyledi"