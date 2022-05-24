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Spor

Cornelius: Bu sezonu asla unutmayacağım

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, sezonu değerlendirdi. Kendisine 'Kuzeyin Kralı' denmesinin hoşuna gittiğini söyleyen Cornelius, şampiyon olarak tamamladıkları sezonu asla unutmayacağını ifade etti.

IHA24 Mayıs 2022 Salı 11:32 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un golcü ismi Andreas Cornelius, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Zor ve uzun bir sezonu geride bıraktıklarını belirten golcü oyuncu, "Çok mutluyum şampiyon olduğumuz için. Uzun bir sezon oldu ancak ligi kontrol eden taraf olduk ve sezonu erken bitirdik. Erkenden şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz için de oldukça mutluyuz" dedi.

Cornelius, taraftarların kendisine 'Kuzeyin Kralı' demesiyle ilgili olarak da, "Bu lakabı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SEZONU ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Gözündeki morlukla ilgili olarak konuşan ve geçtiğimiz hafta Altay ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hatırlatan Cornelius, "Altay maçında kalecinin yumruğu gözüme gelmişti. Onun izi var hala yüzümde. Şu anda çok da iyi görünmüyor" cümlelerine yer verdi.

Trabzonspor taraftarlarının inanılmaz olduğunu aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımız hakkında şunu söyleyebilirim; şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini ve takımın nasıl desteklenmesi gerektiğini herkese gösterdiler. İnanılmaz duygulardı ve bu sezonu asla unutmayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

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