İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8212
  • EURO
    10,3299
  • ALTIN
    496.321
  • BIST100
    1391.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cornelius: Hayal kırıklığı yaşatan bir maç
Spor

Cornelius: Hayal kırıklığı yaşatan bir maç

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un forvet oyuncularından Andreas Cornelius, maç sonu açıklamalarda bulundu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:47
ABONE OL

Trabzonspor'un Danimarkalı yıldızı Andreas Cornelius, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Cornelius, "Hayal kırıklığı yaşatan bir maç bu. Kazanmak için buradayız. Takımımızın kalitesi, her maçı kazanacak güçte. Bu maçtan da öğrenecek şeylerimiz var. Bir sonraki maçı yine kazanmayı hedefleyeceğiz." dedi.

Çok fazla orta yapıldığına dair gelen soru üzerine Danimarkalı yıldız, "Oyun planımız buydu. Rakibimiz merkezi kapatan, dar oynayan, kanatlardan boşluklar bırakan takımdı. Planı bu şekilde kurduk. Çok da iyi işleri planımız. İkinci yarıda daha yakın oynadık. Ancak savunmada boşluk bulamadık." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.