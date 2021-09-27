27 Eylül 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:47

Trabzonspor'un Danimarkalı yıldızı Andreas Cornelius, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Cornelius, "Hayal kırıklığı yaşatan bir maç bu. Kazanmak için buradayız. Takımımızın kalitesi, her maçı kazanacak güçte. Bu maçtan da öğrenecek şeylerimiz var. Bir sonraki maçı yine kazanmayı hedefleyeceğiz." dedi.

Çok fazla orta yapıldığına dair gelen soru üzerine Danimarkalı yıldız, "Oyun planımız buydu. Rakibimiz merkezi kapatan, dar oynayan, kanatlardan boşluklar bırakan takımdı. Planı bu şekilde kurduk. Çok da iyi işleri planımız. İkinci yarıda daha yakın oynadık. Ancak savunmada boşluk bulamadık." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.