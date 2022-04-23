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Spor

Cornelius: Şampiyonluğun en hızlı şekilde olmasını tercih ediyoruz

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da Cornelius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2022 Cumartesi 23:36 - Güncelleme:
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Trabzonsporlu Cornelius, Adana Demirspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Golcü oyuncu maç sonu açıklamasında, "Şampiyonluk için 1 puan kaldı biliyoruz. Çok mutluyuz. Şampiyonluk için bitireceğiz. En hızlı şekilde olmasını tercih ediyoruz." diye konuştu.

Canlı yayında muhabirin, "Uğur getirdiğine inandığın bebeğinin uğuru devam ediyor sanırım?" sorusuna Danimarkalı isim, "O zaman gelecek sezon için de 1 tane daha yapabiliriz." sözlerini kullandı.

Cornelius maçtan önce kendisine benzeyen bir Trabzonspor taraftarıyla bir araya geldiği anları anlatarak, "Benim için çok sıra dışı bir durum oldu. Benim ziyaretime gelen bana benzeyen taraftar şehirde çılgın anlar yaşadığını anlattı. Bana çok benzediğini anlattı, rock yıldızı gibi yaşadığını anlattı. Çok ilginç anlar yaşadık maçtan önce." röportajı tamamladı.

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