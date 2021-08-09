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Spor

Trabzonspor, Cornelius'u getiriyor

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'un Parma ile rakamsal uyuşmazlıkların çözülmesinin ardından Trabzon'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:26 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:27
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Trabzonspor, forvet transferinde uzun süredir gündemde yer alan ancak daha önce mali şartlarda anlaşma sağlanamayan 28 yaşındaki Andres Cornelius'da mutlu sona ulaştı. Daha önce iki kez askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan Cornelius transferinde bordo mavililerin, son aşamaya geldi.

CORNELIUS YOLA ÇIKTI

Cornelius transferini hızlı bir şekilde sonuçlandırmak isteyen Karadeniz ekibinin Parma ile ödeme şartlarında bazı anlaşmazlıklar yaşadığı ve bunun giderilmesi için görüşmelere devam ettiği, oyuncunun kulübüne 5 milyon Euro civarındaki bir teklifle resmi evrakları gönderdiği öğrenildi. Parma'nın evrakları imzaladığı ve bordo mavililerin gönderdiği özel uçak ile Cornelius'un Trabzon'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLANDI

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Danimarkalı golcünün transferi böyle açıklandı:

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