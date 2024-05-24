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Spor

Çorum FK: Hikayemiz burada sona erdi

Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, Bodrum FK'ya penaltılarda mağlup oldukları maçtan sonra görüşlerini aktardı.

24 Mayıs 2024 Cuma 22:46 - Güncelleme:
Çorum FK: Hikayemiz burada sona erdi
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Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, penaltılarla kaybedilen Bodrum FK maçının ardından konuştu.

Ziya Akçeken, Bodrum FK'yi tebrik edederek, takımın gecen yıl da final oynadığını hatırlattı.

Takımın bunun üzerine aynı başarıyı devam ettirdiğini anlatan Akçeken, şöyle konuştu:

"Oyunun savunma yönünü iyi oynayan bir ekipti. Zorlu bir deplasmandı. İki maç üzerinden değerlendirirsek, buraya avantajlı bir skorla gelebilirdik. İçerideki maçta çok büyük hakem hataları oldu. İnancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Rakip takımımızı analiz ettik, skoru ne kadar 0-0 götürsek de oyunun bize döneceğini biliyorduk. Net pozisyonlarımız var verilmeyen 1 gol var. Daha pozisyonu izlemedim inceledikten sonra yorumlayacağım. Gönül isterdi ki Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken finale kalıp şampiyonlukla Çorum'a dönmekti ama maalesef olmadı. Ben futbolcu kardeşlerimize tebrik ediyorum. Çok güzel işlere imza attılar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Kimsenin hesaba katmadığı bir ligde çok güzel işler başardılar. Hikayemiz burada sona erdi. Bodrum FK ve Sakaryaspor final maçı oynayacak. Hak eden kazansın."

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