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Spor

Çorum FK lige 3 puanla başlamak istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'da hedef, yeni sezonun ilk maçında yarın Ümraniyespor karşısında galibiyet almak.

IHA11 Ağustos 2024 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Çorum FK lige 3 puanla başlamak istiyor
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Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyan Çorum FK'da tek hedef sezona galibiyet ile başlamak. Ümraniyespor hazırlıklarını bugün yaptığı ter antrenmanı ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekipte geçen sezondan cezaları bulunan Zargo ve Tunahan Ergül ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz maçta forma giyemeyecekler. Geçen sezon ilk maçta Tuzlaspor deplasmanında aldığı galibiyet ile lige iyi bir başlangıç yapan Çorum FK bu sezon da aynı başlangıcı yapmak amacında.

Yarın saat 21.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçı Eskişehir bölgesi hakemi Süleyman Bahadır yönetecek.

  • çorum fk
  • trendyol 1. lig
  • 3 puan

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