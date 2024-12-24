İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2024 Salı / 23 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1992
  • EURO
    36,6031
  • ALTIN
    2959.61
  • BIST100
    9672.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil ile yollarını ayırdı
Spor

Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Mehmet Tayfun Dingil ile yolların ayrıldığı açıklandı.

24 Aralık 2024 Salı 22:32 - Güncelleme:
Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Mehmet Tayfun Dingil ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan futbolcu ile anlaşılarak sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Mehmet Tayfun Dingil'in takımda özveriyle görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mehmet Tayfun Dingil, Loick Landre'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası kendi dizindeki sakatlığa rağmen büyük fedakarlık örneği sergileyerek 5 hafta boyunca sahada mücadele etmiştir. Ameliyat olmamayı tercih ederek takıma olan bağlılığını ve profesyonelliğini göstermiştir. Bu süreçte gösterdiği özveri, kulübümüz ve taraftarımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü olarak Mehmet Tayfun'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz."

  • Ahlatcı Çorum FK
  • Mehmet Tayfun Dingil
  • transfer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.