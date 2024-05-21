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Spor

Çorum FK'dan hakem tepkisi!

Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Kenan Aşkan, 1-1 berabere biten Bodrum FK maçının ardından konuştu.

AA21 Mayıs 2024 Salı 01:13 - Güncelleme:
Çorum FK'dan hakem tepkisi!
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Trendyol 1. Lig play-off 2. tur 1. maçında Bodrum FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Kenan Aşkan, hakemlerin maçı iyi yönetemediğini öne sürdü.

Aşkan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın güzel bir atmosferde başladığını söyledi.

Her iki takımın da sezon başından beri tırnaklarıyla kazıya kazıya buraya kadar geldiğine işaret eden Aşkan, "Gerçekten iki ekip de iyi mücadele ediyor, iyi futbol oynuyor. Bu emeklilerin karşılığını, oynadıkları futbolların karşılığını alarak geldiler. Bu gece de gerçekten 2 takım futbol oynamaya çalıştı. İyi mücadele vardı, seyiri yüksek, güzel futbol vardı. Daha da güzel olabilirdi.Ama şimdiye kadar konuşmadılar ama konuşmadan da edemeyeceğim.Gerçekten bu geceyi mahveden, kalitesi gerçekten düşük, basiretsiz, 90 dakika boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı." şeklinde konuştu.

Aşkan, Çorumspor'un şimdiye kadar hep futbolu güzelleştirerek iyi futbol oynayarak buraya kadar geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti.

"Bu gece de öyle çıktık. Ama verilen kararlar, yani yediğimiz gol öncesi taç var, kırmızı kart ile hem oyuncumuzun hem hocamızın atılmasına gerçekten anlam veremedik. Bu gece böyle bitti. Keşke böyle bitmeseydi. Daha güzel olabilirdi.Futbol konuşulabilirdi. 4 gün sonra yeniden karşılaşacağız. Biz doğruları yapmaya çalışacağız. Onlar yapmaya çalışacak. Bir takım kaybedecek, bir takım kazanacak. İnşallah kazanan biz oluruz."

  • Kenan Aşkan
  • Ahlatcı Çorum FK
  • Bodrum FK

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