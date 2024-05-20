İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2236
  • EURO
    35,0371
  • ALTIN
    2511.59
  • BIST100
    10739.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çorum ve Bodrum'un ilk maçında kazanan çıkmadı!
Spor

Çorum ve Bodrum'un ilk maçında kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Çorum FK, evinde konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Turun ikinci maçı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum FK'nin ev sahipliğinde oynanacak.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 22:24 - Güncelleme:
Çorum ve Bodrum'un ilk maçında kazanan çıkmadı!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig play-off yarı final turunda Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Bodrum FK, karşılaşmanın 47. dakikasında Samet Yalçın ile öne geçerken, Çorum FK bu gole 58. dakikada Atakan Akkaynak ile cevap verdi.

Ev sahibi ekipte Ahmet İlhan Özek, mücadelenin 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın geri kalanında Bodrum FK baskısını artırsa da maçta başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu mücadelenin rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum FK'nin ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı kazanan ekip, play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi olacak.

  • Trendyol 1 Lig
  • Çorum FK
  • play-off

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.