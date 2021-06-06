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Spor

Cosmin Petre Girleanu'yu deviren Batuhan Çiftçi yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakibini yenen milli boksör Batuhan Çiftçi, yarı finale yükseldi.

AA06 Haziran 2021 Pazar 00:01 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 00:01
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Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günü 52 kiloda ringe çıkan milli boksör Batuhan Çiftçi, çeyrek final müsabakasında Romen rakibi Cosmin Petre Girleanu'yu mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalist olarak olimpiyat kotası elde eden Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından adını son 4'e yazdıran dördüncü milli sporcu Batuhan Çiftçi oldu. Batuhan Çiftçi, geride kalan yıl Londra'da olimpiyat kotası almıştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

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