Beşiktaş'a dönüşü gündeme gelen Cenk Tosun hakkında Everton cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Diego Costa transferi için atağa kalkan Everton, yıldız golcüyü kadrosuna katma konusunda tüm imkanlarını seferber etti. Bu hamleden sonra Cenk Tosun'un takımdaki geleceği tehlikeye düştü.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Everton, Diego Costa'yı transfer etmek istiyor. Kulübün sahibi Farhad Moshiri, bu transferi için bütçeyi arttırmayı planlıyor.

DİEGO COSTA, ATLETİCO MADRİD'DEN AYRILABİLİR

Farhad Moshiri, Diego Costa transferinin şartlarını öğrenmek için kulüp yöneticilerine talimat verdi. Bu yaz Atletico Madrid'den ayrılması gündeme gelen Diego Costa, Barcelona maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 8 maç ceza almıştı.

CENK TOSUN DÖNÜYOR MU?

Eğer Everton, Diego Costa transferini gerçekleştirebilirse, kulüpte zaten fazla forma şansı bulamayan ve Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun'un durumunu çıkmaza düşürecek. Bu durumda Diego Costa'nin Everton'a imza atması, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a dönüşünü hızlandırabilecek.

"ABDULLAH AVCI MODERN FUTBOLU ÇOK İYİ TAKİP EDİYOR"

Öte yandan beIN Sports'a verdiği röportajta Beşiktaş'ın yeni hocasını değerlendiren Cenk Tosun, "Abdullah hoca geriden oyunu kurmayı iyi beceren bir teknik adam. Kalecinin bile pasla çıkan bir oyun tarzını benimsiyor. Taktiksel anlamda modern düşünen bir isim. Abdullah hoca çok izliyor ve modern futbolu takip etmeye çalışıyor. Şenol hoca da tecrübesiyle bize çok şey kattı. Şenol hoca bir şey dediği zaman hemen yapıyorsun. İkisi de bence çok üst düzey hocalar. Tabi Şenol hocanın tecrübesi çok fazla. Abdullah hocanın Beşiktaş'ta, Şenol hocanın da milli takımda başarılı olacağını düşünüyorum. Abdullah hoca Beşiktaş'ı şampiyon yapabilir ama daha erken. Henüz saha idmanları başlamadı. Transferler de henüz yapılmadı." demişti. (Futbolarena)