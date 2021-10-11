Courtois'dan ''Uluslar Ligi'' isyanı

AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:58

İtalya'nın Milano kentindeki UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya'nın Belçika'yı 2-1 yendiği maç sonrası basına yaptığı açıklamada Courtois, "UEFA Uluslar Ligi maçları tamamen para odaklı. Dürüst olmamız gerekiyor. Bu maçları oynuyoruz çünkü UEFA için ekstra para demek." dedi.

Courtois, "Takımlarda çok oyuncu değişikliği oluyor. Çok fazla maç yapıyoruz. Haziran ayında tekrar Uluslar Ligi var. Niye? Gelecek yıl Kasım'da Dünya Kupası var. Sakatlık yaşayacağız. Futbolcuları artık hiç kimse önemsemiyor. Sadece 2 hafta iznimiz var. Bu 12 ay boyuncu üst düzey oynamak için yeterli değil. Hiçbir şey söylemezsek aynı kalacak." şeklinde konuştu.

Avrupa'da 12 kulübünün Avrupa Süper Ligi kurma girişimi ve yeni organize edilen UEFA Konferans Ligi'ne değinen Belçikalı file bekçisi, "Süper Lig'e karşı çıkıyorlar. Konferans Ligi çıktı. Futbolcuları değil, ceplerine girecek parayı düşünüyorlar. Futbolcuların sessiz kalması yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini sürdüren Courtois, "Şimdi FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nı birer yıl arayla düzenlemek istiyorlar. Biz ne zaman dinleneceğiz. Hiçbir zaman. Üst düzey oyuncular devamlı sakatlık yaşayacak. Robot değiliz. Daha fazla maç demek daha az dinlenmek demek. Hiç kimse bizi düşünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.