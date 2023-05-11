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Spor

Cowerd: Poole,tephen Curry'nin gölgesinden sıyrılırsa yıldız olur

Fox Sports'un NBA analisti Colin Cowherd, Golden State Warriors guardı Jordan Poole'un 'Stephen Curry'nin gölgesinden kurtulursa' yıldız bir oyuncu olabileceğini öne sürdü.

11 Mayıs 2023 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Cowerd: Poole,tephen Curry'nin gölgesinden sıyrılırsa yıldız olur
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Fox Sports'un NBA analisti Colin Cowherd, Golden State Warriors guardı Jordan Poole'un "Stephen Curry'nin gölgesinden kurtulursa" yıldız bir oyuncu olabileceğini öne sürdü.

Önceki yıl geçirdiği başarılı playoff performansından sonra bu sezon istikrarsız performansı ve savunma tarafındaki eksikliğiyle Poole, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı Batı konferansı yarı finallerinde benchten oldukça az dakikalar almaya başlamıştı.

Ancak Cowherd'e göre sorun aslında Poole'un kendisi değil, Curry'nin "gölgesinde oynamak zorunda olması" olabilir:

"Jordan Poole çok yetenekli, ama takıma uyumundan pek emin değilim. Warriors'ın sistemi çok şey talep ediyor. Oturmuş olan zekice bir yapısı var ve sezgisellik üzerine yürütülüyor. D'Angelo Russell gibi gevşek bir oyuncudan en kısa sürede kurtulmaya çalışmışlardı. Jordan Poole ise herkesi çıldırtıyor.

Jordan Poole'un rakamlarına bakarsanız, Curry ile oynarken maç başına 16 sayı atıyor. Curry olmadığında ise 26 atıyor. Poole'un asıl adam olması gerekiyor, kenardan gelmesi değil. Takıma uyumlu değil, fakat bu ligin takımlarının %90'ında ilk beş başladığı takdirde, maç başına 25 sayı atabilir."

Poole'un istikrarsızlığı ve şut tercihlerinin, serinin önceki maçlarından sonra soyunma odasında "gerginlik" yarattığı iddia edilmişti.

  • CURRY
  • GOLDEN STATE

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