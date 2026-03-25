İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3545
  • EURO
    51,5719
  • ALTIN
    6508.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Crawley Town'da Colin Kazım-Richards dönemi başladı
Spor

Crawley Town'da Colin Kazım-Richards dönemi başladı

İngiltere 2. Lig ekibi Crawley Town teknik direktörlük görevine Colin Kazım-Richards'ı n getirildiğini duyurdu.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 10:50
Crawley Town'da Colin Kazım-Richards dönemi başladı
ABONE OL

İngiltere 2. Lig ekibi Crawley Town, teknik direktörlük görevine eski Türk milli futbolcu Colin Kazım-Richards'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Scott Lindsey'den boşalan teknik direktörlük görevi için Kazım-Richards ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Birçok ligde görev yaptığı futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Fatih Karagümrük formaları da giyen 39 yaşındaki Kazım-Richards, milli takımda 37 maça çıktı ve 2 gol attı.

Yaklaşık iki yıl önce Arsenal'ın altyapısında antrenörlüğe başlayan Kazım-Richards, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Kümede kalma mücadelesi veren ve 10 haftadır galip gelemeyen Crawley Town, 24 takımlı ligde 31 puanla 21. sırada yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.