Crisitano Ronaldo evet dedi! Fenerbahçe'ye müjde verdi...

Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi için anlaşma zemini yakalaması, Fenerbahçe'yi umutlandırdı.

RONALDO'NUN GELME İHTİMALİ TRANSFERİ GÜÇLENDİRDİ

Al-Nassr'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biriydi. Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte kulübü, Kamerunlu golcünün ayrılığına onay vermeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE ABOUBAKAR'I KİRALAMAK İSTİYOR

Sarı-Lacivertliler, Aboubakar ile prensip anlaşmasına zaten varmıştı. Yönetim, tecrübeli forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Aboubakar'ı geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al-Nassr'ın bu teklife olumlu yaklaşma ihtimali var.

Vincent Aboubakar konusunda tek sıkıntı, Vallecano'nun da devrede olması. İspanyol basınına göre Kırmızı-Beyazlılar da Kamerunlu yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Ancak forvet hattında zaten Falcao, Camello ve Martin varken bir de Espanyol'un golcüsü Raul de Tomas'la ocak için söz kesen Vallecano'nun, Aboubakar için girişimde bulunmama ihtimali yüksek.

Aboubakar, Kamerun formasıyla mücadele ettiği 2022 Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.