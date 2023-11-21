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Spor

Cristian Baroni, eski bir futbolcu tarafından dolandırıldı!

Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de formasını giymiş olan Brezilya orta saha Cristian Baroni, eski bir futbolcu tarafından dolandırıldı. Baroni, 5.5 milyon dolar varlığı için mahkemelerde haklılığını ispat etmeye çalışıyor.

21 Kasım 2023 Salı 18:22 - Güncelleme:
Cristian Baroni, eski bir futbolcu tarafından dolandırıldı!
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Fenerbahçe'nin eski futbolcu Cristian Baroni, 26.6 milyon Brezilya reallik (5.5 milyon dolar) varlığı için mahkemelerde haklılığını ispat etmeye çalışıyor.

Brezilya'dan UOL'ün haberine göre; 2009 yılında Fenerbahçe'de oynayan Cristian Baroni, o dönem Brezilya'daki varlıklarını imzalaması için baldızı Natalia ve kayınpederi eski futbolcu Baroninho'ya vekaletname verdi. Bu vekaletnamenin tanıdığı izinlerle Cristian adına krediler alındı, para çekme işlemleri yapıldı, çekler verdi, havalaler yapıldı. Aktif 10 milyon Brezilya reali borç ile birlikte toplam 26.6 milyon Brezilya reali tutarında işlem yapıldı.

10 milyon Brezilyalı reali borç için 13 Kasım'da mahkemeye çıkan Cristian Baroni, bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu ve 10 milyonluk borçtan da haberi olmadığını savundu.

Cristian'ın baldızı Natalia Baroni ise ifadesinde, eski eşi Fabio Martins'in şüpheli işlemlerde bulunmuş olabileceğini mahkemeye iletti.

Mahkeme Fabio Martins'in yerinin tespitine, ifade vermesine karar vererek kararı erteledi.

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