Cristian Baroni, Fenerbahçeli futbolculara sitem etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Arda Güler'in ceza sahası içinde düşürülmesi neticesinde penaltı kazandı ve Enner Valencia'nın ayağından bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı başlarında Enner Valencia'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Wllinton tarafından düşürülünce sarı lacivertliler bir penaltı daha kazandı fakat Ekvadorlu golcü penaltıyı gole çeviremedi. Bu dakikadan sonra konsantrasyonunu kaybeden sarı lacivetliler sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Maçı takip edenler arasında Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Cristian Baroni'de vardı. Gelen kötü sonuç üzerine Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Crsitian Baroni "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen." şeklinde bir paylaşım yaptı.