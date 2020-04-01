Cristian Baroni'den övgü dolu açıklamalar! ''Aykut Kocaman'ın kalbimde yeri farklı''

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:00 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:00

Brezilyalı oyuncu Cristian Baroni'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"KARANTİNADAYIM. EVDEN ÇIKAMIYORUM"

"Karantinadayım. Evden çıkamıyorum. Sakalımı da bu yüzden hiç kesemedim. Ülke durdu ama bu sadece Brezilya için geçerli değil. Ben antrenmanlarımı evimde aynı düzende devam ettiriyorum. Ailemle vakit geçiyorum. Film izliyoruz. Evde geçirmeyi de seven bir aileyiz. Birbirimize dikkat ediyoruz. Benim için aile her şeyin temeli. Bu virüsün bize bulaşmaması için elimizden geleni yapıyoruz.""Türkiye'yi ve

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLÜYORUM"



Çok şey öğrendiğim ve hayatımın kıymetli bir dönem Türkiye'deki dönemim. Biz Türkiye'ye geldiğimizde yeni bir sayfa açılıyordu. Türkler bize çok güzel kucak açtılar. Türkiye'yi çok özledim. Fenerbahçe'de çok mutlu günler geçirdim. Lig şampiyonlukları yaşadım. Mutluluklarım, üzüldüklerimden fazlaydı. Fenerbahçe formasını son kez giyip veda etmek isterdim. Kulübü hala takip ediyorum, maçları izliyorum. Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Fenerbahçe'ye karşı şükran duyuyorum. Aziz Yıldırım başta olmak üzere birlikte çalıştığım birçok insan benim için çok önemli.

AYKUT KOCAMAN'IN KALBİMDE YERİ FARKLI

Birçok oyuncu benim için özeldi. Emre Belözoğlu'nun bana çok yardımı oldu. Volkan'ı söyleyebilirim. Kuyt, Webo benim için önemliydi. Alex'i bu isimlerden biri olarak sayabilirim. Bu oyunun nasıl oynandığına dair bana yol gösterdiler. Bir kişiyi ayrı bir tarafa yazıyorum onun kalbimde yeri farklı. O kişi de Aykut Kocaman. Rahat etmemi sağladı ve bana güven verdi. Başkanımız da bana çok iyi davrandı. Bana oğlu gibi davrandı.

Webo ile çok sık konuşuyoruz. Güzel bir iletişimimiz var. Sow'la da Instagram'dan konuşuyoruz. Aykut Kocaman ile ara ara konuşuyoruz ama çok çok az. Konuşamasak bile onlara sevgim baki.

"FENERBAHÇE'NİN GALATASARAY MAÇINI İZLEDİM"

Fenerbahçe'nin maçlarını izliyorum ama izleyemesem bile takip ediyorum. Fenerbahçe'de oynayan oyuncuların bu takımın büyüklüğünü ve anlamını bilmeleri gerekiyor. Biz ya şampiyonluk için mücadele ederdik ya da Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne taşırdık. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçını izledim ve 2-2 berabere kaldığı bir maçı izledim.

TRABZONSPOR MAÇLARI ÖZELDİ

Fenerbahçe forması giydiğim günlerden çok fazla maç var. Oradayken en büyük maç Galatasaray maçı olarak görülüyordu. Benim için Trabzonspor maçları özel oldu. İz bırakan goller attım. Trabzonspor'a aşırtma ile attığım bir gol vardı, maçın sonuna doğru. Trabzonspor maçları bende iz bıraktı.