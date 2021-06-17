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Spor

Cristian Eriksen'e kalp pili

Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı EURO 2020 maçında, sahada kalbi durduktan sonra hayata döndürülen Cristian Eriksen'e kalp pili takılacak.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:44
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın Finlandiya'ya karşı oynadığı maç sırasında kalbinin durması sonucu yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen'e kalp pili takılacak.

Stadyumdaki sağlık görevlileri kalbi duran Eriksen'e hemen müdahalede bulunup kalp masajı ve elektroşok uygulayarak futbolcuyu hayata döndürmüşlerdi. Sonrasında hastaneye kaldırılan Eriksen, orada tedavisine devam etmekteydi.

İtalya'nın İnter Milan takımında forma giymekte olan futbolcunun kalp ritminin elektriksel uyarı sağlanarak eski hızında tutulması ve ileride yaşanabilecek ölümcül kalp durmasının önlenmesi için Danimarkalının kalbine küçük bir elektronik cihaz olan kalp pili takılacak.

Doktor Morten Boesen, "Christian çeşitli kalp testlerine girdikten sonra, ona kalp pilinin takılmasına karar verildi" diyerek, "Bu cihaz, ritim bozukluğuna bağlı kalp durmasından sonra gerekli" dedi.

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