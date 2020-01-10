İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8653
  • EURO
    6,518
  • ALTIN
    293.577
  • BIST100
    118330
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yukatel Denizlispor'da Cristian Sapunaru takımdan ayrıldı
Spor

Yukatel Denizlispor'da Cristian Sapunaru takımdan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.

10.01.2020  16:39 - Güncelleme: 10.01.2020  16:39

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayarak devre arasına giren Denizli temsilcisinin bir hafta süren kampı sona erdi.

İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta Antalya'da toplanan takımın kampına yeni transfer Muhammet Özkal da katıldı.

Kampın son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile yapılması planlanan maçın, Balıkesirspor Kulübü tarafından iptal edilmesi sonrası takım kampı son idmanla tamamlayarak Denizli'ye döndü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, bir gün izin yaptıktan sonra pazar günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak 16 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmandaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Öte yandan, sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Romanyalı savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, kadro dışı bırakıldı. Sözleşmenin feshiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü oyuncu, kamp sonrası takımdan ayrıldı.

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi
Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.