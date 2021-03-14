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Spor

Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı, Juventus kazandı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi. Siyah beyazlı ekipte Cristiano Ronaldo hattrick yaptı.

AA14 Mart 2021 Pazar 23:25 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 23:25
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Ligde zirveye oynayan Juventus, Sardinya Arena'da kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın 32. dakikasında Juventus'ta Ronaldo, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 55'e çıkartan bir maçı eksik Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Cagliari ise ligdeki 15. yenilgisini yaşarken, 22 puanla 17. sırada yer buldu.

Bugünkü maçta yaptığı hat-trickle Cristiano Ronaldo, Serie A'da bu sezon forma giydiği 23 maçta 23 gole ulaştı, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Ligde 27. hafta, bu akşam oynanacak Milan-Napoli müsabakasıyla tamamlanacak.

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