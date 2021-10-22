Cristiano Ronaldo: Her şeyi en çok yapan oyuncuyum

22 Ekim 2021 Cuma 21:03 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 21:03

Yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Juventus'tan, eski takımı Manchester United'a dönen ve gollerine devam eden 36 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

"Manchester United'ın birkaç değişiklik yapması gereken zaman gelmişti. Beni aldılar, Varane'ı aldılar, Sancho'yu aldılar. Adaptasyon zaman alacak, oynamak istediğimiz sisteme uyum sağlamak da zaman alacak ancak her şeyin mümkün olduğunu adım adım aklımıza kazımalıyız."

"HER ZAMAN TAKIMI ÖNE KOYARIM"

"Ben bireysel performansımı konuşmak istemiyorum, her zaman takımı öne koyarım. Bir şeyleri birlikte kazanmak, tek başına kazanmaktan çok daha kolaydır. Buna inanıyorum, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum."

"HERKES ROLÜNÜN FARKINDA OLMALI"

"Takımda herkes rolünün farkında olmalı. Ben takımdaki rolümü biliyorum. Benim görevim goller atmak, takıma tecrübemle yardım etmek ve oyunu anlamak."

"HERKES FEDAKARLIK YAPMALI"

"Herkes takım için fedakarlık yaparsa, daha iyi bir takım oluruz. Arkamızda harika taraftarlar var, harika bir stadımız var, harika bir takımımız var. Böyle devam etmeliyiz."

"NEDEN EMEKLİ OLAYIM Kİ?"

"Portekiz Milli Takımı'ndan neden emekli olayım ki? Henüz zamanım gelmedi. Bunun kararını ben vereceğim. Eğer artık koşamayacağımı, şut çekemeyeceğimi hissedersem, gücümün gittiğini hissedersem olabilir. Ancak bu konularda hala başarılıyım, devam etme konusunda motive durumdayım."

"MOTİVASYONUMU KORUYORUM"

"Ana kelime, motivasyon. İşimi yapmak, insanları mutlu etmek, ailemi mutlu etmek, taraftarları ve kendimi mutlu etmek için motivasyonumu koruyorum. Daha iyi olmak istiyorum."

"HER ŞEYİ EN ÇOK YAPAN OYUNCUYUM"

"Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan, en çok galibiyet alan, en çok asist yapan... Her şeyi en çok yapan oyuncuyum. Böyle devam etmek istiyorum. Futbol oynamayı seviyorum, insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor."