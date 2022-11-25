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Spor

Cristiano Ronaldo için transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Türki el Faysal açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 20:38 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo için transfer açıklaması
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Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo için bir transfer açıklaması geldi.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Türki el Faysal, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan liginde forma giymesini istediğini dile getirdi.

Faysal, açıklamasında, "Her şey mümkün, Ronaldo'nun Suudi Ligi'nde oynamasını istiyorum. Ronaldo, bu lige, Suudi spor ekosistemine fayda sağlayacak bir isim. Ayrıca gençlere gelecek için ilham verecek bir futbolcu." diye konuştu.

Faysal ayrıca Ronaldo için, "Birçok çocuk için bir model ve Suudi Arabistan'da da birçok hayranı var." dedi.

TARİHE GEÇTİ!

Portekiz Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, Gana maçında attığı golle 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

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