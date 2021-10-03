Cristiano Ronaldo krizi! Beklemeden gitti

3 Ekim 2021 Pazar 09:51 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 09:51

Manchester United'da Cristiano Ronaldo eski takımına dönmüş ve rekorları alt üst etmişti. Şampiyonlar Ligi'nin en çok maça çıkan, en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncusu olan Ronaldo, Manchester United'ın Premier Lig'de Everton ile oynadığı karşılaşmaya yedek başladı.

Ronaldo'nun İngiltere'ye geri döndüğü günlerde Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "36 yaşındaki bir oyuncuyu her maç ilk 11'de oynatamam" ifadelerini kullanmıştı.

Solskjaer'in bu açıklamaları tepki çekmiş olsa da, Cristiano Ronaldo İngiliz deviyle çıktığı her maçta fark yaratmayı başardı.

Everton karşısında 43'üncü dakikada Anthony Martial'in golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Manchester United, ikinci yarıda Everton'ın beraberlik golüne engel olamadı.

Everton'ın tecrübeli futbolcusu Townsend, 65'te attığı golün ardından Cristiano Ronaldo'nun ikonik sevincini yaptı ve Portekizli yıldızın sinirlerini gerdi.

RONALDO SON DÜDÜKTEN SONRA BEKLEMEDEN GİTTİ



Premier Lig'de 1-1 sona eren Manchester United-Everton maçının son düdüğünün ardından öfkeli bir şekilde kimseyle konuşmadan soyunma odasına giden Cristiano Ronaldo'nun o anları görüntülere yansıdı.