Cristiano Ronaldo Manchester United ile ilk antrenmanına çıktı

7 Eylül 2021 Salı 20:03 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 20:03

Milli maç arasına yine kırdığı rekorla damga vuran Cristiano Ronaldo, Juventus'tan transfer olduğu Manchester United macerasına resmen başladı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Portekiz'in grupta 2-1 kazandığı İrlanda maçında attığı 2 golle toplam 111 gole ulaşarak milli takımlar forması altında en çok gol atan oyuncu olmayı başaran Cristiano Ronaldo, şimdi Manchester United ile yeni macerasına hazır.

Yeniden Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, bu sabah United'ın tesisleri Carrington'a geldi.

Azerbaycan maçında forma giymeyecek Ronaldo'nun geçtiğimiz perşembe günü milli takımdan ayrılarak Manchester'a gelmesine imkan sağlandı.

Cristiano Ronaldo, Carrington'da ilk olarak eski takım arkadaşı ve yeni menajeri Ole Gunnar Solskjaer ile bir araya geldi.

Cristiano Ronaldo ve Ole Gunnar Solskjaer, Norveçli menajerin ofisinde bir görüşme gerçekleştirdiler.