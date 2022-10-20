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Spor

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kadro dışı kaldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea ile karşılaşılacak maçın kadrosunda Cristiano Ronaldo'nun yer almadığını duyurdu.

DHA20 Ekim 2022 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kadro dışı kaldı
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Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun cumartesi günü oynanacak Chelsea karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Takımının dün Tottenham ile oynadığı ve 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı müsabakanın bitmesini beklemeden sahadan ayrılan Ronaldo'yla ilgili Manchester ekibinden bir açıklama yapıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak. Takımın geri kalanı, tüm odağıyla karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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