İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında ezeli rakibi Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Manchester United'da Ten Hag, Ronaldo'yu oyuna sokmadı ve ağır yenilgiye uğradı. Mutsuzluğu yüzünedn okunan Cristiano Ronaldo, maçı yedek kulübesinden takip etti. Futbolseverlerin aklında tek bir soru vardı: Cristiano Ronaldo neden yedek? İşte detaylar...

Manchester United'ın efsane ismi Roy Keane, geçtiğimiz gün oynanan ve 6-3 skorla biten Manchester derbisinde Ronaldo'nun yedekte tutulmasına sert tepki gösterdi. Ronaldo'nun oyuna alınmamasının saçmalık olduğunu belirten Keane, 'United, Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor' ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR İLK YARIDA MAÇI TERK ETTİ"

Manchester City'nin golleri 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden ile 34, 37 ve 64. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi. Manchester United'ın gollerini ise 56. dakikada Antony, 84 ve penaltıdan 90+1. dakikada Anthony Martial attı.

Manchester United taraftarları, 4. golün ardından stadyumu terk etti.

CRİSTİANO RONALDO NEDEN YEDEK?

Manchester United Menajeri Erik ten Hag maç sonunda Ronaldo ile ilgili olarak: "4-0 gerideyken Ronaldo'yu oyuna sokmak, onun büyük kariyerine saygısızlık olurdu." dedi.

'Kırmızı Şeytanlar'ın eski efsane ismi Roy Keane, 9 gollük maç ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Ronaldo'nun oynatılmamasına sert sözler sarf etti.

ROY KEANE: IZLEDIĞIME İNANAMIYORUM

İlk yarı sonunda canlı yayında konuşan Roy Keane, skorla ilgili olarak "Neredeyse izlediğime inanamıyorum! Manchester United'ın ne kadar kötü olduğuna inanamıyorum" dedi.

'UNITED RONALDO'YA SAYGISIZLIK YAPIYOR'

Keane, Ronaldo'nun yedekte tutulmasıyla ile ilgili, "United, Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor. Bence transfer penceresi kapanmadan önce gitmesine izin verilmeliydi. Hag seçeneklere ihtiyacın olduğunu söylüyor ama Ronaldo'yu yedek kulübesinde oturtuyorsun " ifadelerini kullandı.

'SAÇMALIK'

'Gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri, transfer seçenekleri vardı, seçeneklerinin olmadığı fikri saçmalık. Seçenekleri vardı. Bence onun gibi bir oyuncu için, Manchester United'ın onu yedekte tutması çok saçma."

'İŞLER DAHA DA ÇİRKİNLEŞECEK'

'Bugün iki gol atan Martial'ı sonradan oyuna soktu ama büyük resme baktığımızda Ronaldo oynamayacak. Bir veya iki Avrupa maçında oynadı, sezon ilerledikçe işler daha da çirkinleşecek"