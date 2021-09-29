Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

29 Eylül 2021 Çarşamba 22:33 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:33

Sezon başında Juventus'tan, efsane olduğu Manchester United'a dönerek büyük sükse yaratan Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile oynanan maçta tarihe geçti. Kariyerinde birçok rekorun sahibi olan Portekizli süperstar, dev maça 11'de başladı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu.

178 KEZ OYNADI



Kulüpler bazında dünyanın en prestijli turnuvasında tam 178. kez sahaya çıkan CR7, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Iker Casillas'ı (177) geride bıraktı.

MESSİ'YE 15 GOL FARK



Art arda 19. sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, Kupa 1 tarihinin aynı zamanda en golcü ismi. Kariyeri boyunca Devler Arenası'nda 135 kez fileleri sarsan 36 yaşındaki futbolcuyu, ezeli rakibi Lionel Messi (120) takip ediyor.