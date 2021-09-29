İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2021 Çarşamba / 22 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9216
  • EURO
    10,3625
  • ALTIN
    494.938
  • BIST100
    1391.92
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Spor

Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United-Villarreal maçında Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

29 Eylül 2021 Çarşamba 22:33 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:33
ABONE OL

Sezon başında Juventus'tan, efsane olduğu Manchester United'a dönerek büyük sükse yaratan Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile oynanan maçta tarihe geçti. Kariyerinde birçok rekorun sahibi olan Portekizli süperstar, dev maça 11'de başladı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu.

178 KEZ OYNADI

Kulüpler bazında dünyanın en prestijli turnuvasında tam 178. kez sahaya çıkan CR7, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Iker Casillas'ı (177) geride bıraktı.

MESSİ'YE 15 GOL FARK

Art arda 19. sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, Kupa 1 tarihinin aynı zamanda en golcü ismi. Kariyeri boyunca Devler Arenası'nda 135 kez fileleri sarsan 36 yaşındaki futbolcuyu, ezeli rakibi Lionel Messi (120) takip ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.