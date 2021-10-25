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Spor

Cristiano Ronaldo: Suçlanacak kimse yok

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Liverpool karşısında aldıkları 5-0'lık tarihi hezimetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 07:44 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 07:44
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Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo , Liverpool'a 5-0 yenildikleri maç sonrası kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Ronaldo alınan sonuçta sorumlunun futbolcular olduğunu söyleyerek taraftarlar için daha iyi sonuçlar almaları gerektiğini söyledi.

Portekizli yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen uğruna savaştığınız sonuçları elde edemiyorsunuz. Bazen tabeladaki sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Bundan sadece biz sorumluyuz çünkü suçlanacak başka kimse yok. Taraftarımız inanılmazdı ve bizi her zaman desteklediler. Daha fazlasını hak ediyorlar. Onlar için yapmanın zamanı geldi"

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