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Spor

Cristiano Ronaldo sürprizi! Ve herkesin beklediği haber geldi

Cristiano Ronaldo uzun süredir Manchester United'da ilk 11'de yer alamıyordu. Ancak Ada ekibinin Avrupa Ligi'nde Sheriff ile karşılaştığı maçta Cristiano Ronaldo, ilk 11'deki yerine kavuştu. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Eylül 2022 Perşembe 20:21 - Güncelleme:
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Manchester United'da Erik ten Hag'ın gelişi ile Cristiano Ronaldo forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Ancak Cristiano Ronaldo, Ada ekibinin Sheriff ile karşılaştığı maçta ilk 11'de yer aldı.

CRISTIANO RONALDO, İLK 11'E GİREMİYORDU

Geçtiğimiz yaz ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo, Manchester United'da teknik direktörlüğe Erik ten Hag'ın gelmesinin ardından ilk 11'deki yerinden de olmuştu. Portekizli yıldız bu sezon şu ana kadar 7 maçın yalnızca 1'inde ilk 11'de yer almıştı.

CRISTIANO RONALDO, GERİ DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında deplasmanda Sheriff ile karşılaşan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'ya ilk 11'de yer verdi. Ronaldo, en son Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile oynanan maçta ilk 11'de oynamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Star Gazetesi

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