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Spor

Cristiano Ronaldo sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi...

Portekiz'in dünya futboluna armağanı Cristino Ronaldo için beklenen haber geldi. 38 yaşındaki futbolcu önemli bir başarıya imza attı. Yıldız isim Manchester United ayrılığı ve 2022 Dünya Kupası sonrası performans olarak düşüşe geçmişti. Ve Cristiano Ronaldo için büyük bir tartışma çıktı. Ancak tüm dedikodulara nokta koyuldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Mart 2023 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi...
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Büyük bir sürprize imza atarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo kariyeriyle ilgili hiç kimsenin beklemediği bir tercih yapmıştı. Portekizli futbolcu Manchester United ile sorunlu ayrılmış ve Avrupa'da kulüp bulamamıştı. 2022 Dünya Kupası'nda milli takımıyla da başarısız sonuçlar alan Cristiano Ronaldo için herkes Portekiz Milli Takımı'nın formasını artık giyemeyeceğini konuşuyordu. Dünya Kupası'nda da yedek kulübünde zaman zaman oturan yıldız için beklenen haber geldi.

CRİSTİANO RONALDO GERİ DÖNDÜ

Portekiz Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri için 38 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadroya davet etti. Başta Portekiz ve dünyada tartışma olan konu böylelikle kapanmış oldu. Cristiano Ronaldo'nun hedefi EURO 2024 Elemeleri'nde gruptan lider çıkıp Avrupa Kupası finallerine katılmak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

38 yaşındaki dünya yıldızı bu sezona Manchester United'da başlamıştı. İngiliz ekibinde 16 kez maça çıkan Portekizli 3 gol 2 asistlik performans göstermişti. Dünya Kupası sonrası Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo 9 maçta 8 gol 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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