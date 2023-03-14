Cristiano Ronaldo ve transfer... Teklifi resmen duyurdu!

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrasında Al Nassr'a transfer olarak tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Suudi Arabistan ekibine katıldığı günden bu yana tüm dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü futbolcu eski takım arkadaşlarını da yeni takımına kazandırmak istiyor. Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı Brezilyalı sol bek Marcelo yıldız oyuncunun kendisini Al Nassr'a transfer etmek istediğini itiraf etti.

CRİSTİANO RONALDO TEKLİFİNİ DUYURDU

Brezilya ekiplerinden Fluminense'ye transfer olan Marcelo son olarak Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giymişti. Takımı ile yollarını ayıran tecrübeli sol bek için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları da ortaya atılmışken yıldız futbolcudan transfer itirafı geldi. Cristiano Ronaldo'nun kendisini Al Nassr'a götürmeye çalıştığını belirten Marcelo şu sözleri sarf etti: "Dediğim gibi Fluminense aşkımın para ile karşılığı yok. Bugün bunu net bir şekilde gördüm. Takımım ve taraftarım için her şeyimi sahada vereceğim. Başka transfer teklifleri de vardı ama Fluminense benim evim ve geri döndüm. Çocuklarım, onların yüzlerini, sevinçlerini gördünüz. Bundan daha iyi bir şey yok. Çok mutluyum."

Star Gazetesi